RECENZE: Rockový lesk pro popové písně Bryana Adamse

Kanadský zpěvák, skladatel a hudebník nahrál už podobných kolekcí několik. Většina písní na nich se vyznačuje značnou dávkou bezstarostnosti a melodičnosti, které jsou podložené příjemným rockovým výrazem protagonisty. Jsou ideální k hraní na party, při dlouhých cestách autem, mejdanech u bazénů pod hvězdami nebo na dívčích sešlostech, kde se pije s mírou.

Nová deska přitom vznikala v těžké době. Pandemická opatření nedovolila, aby ji Adams natočil se svou kapelou, a tak se chopil nahrávání linek základních nástrojů sám. Hrál i na bicí, čímž se zásadně přiblížil svému dávnému snu stát se bubeníkem.

„Pandemie a lockdown ukázaly, že přirozená lidská spontánnost může být potlačena, či rovnou odstraněna. Pro nás muzikanty najednou všechno přestalo, nikdo z nás nemohl naskočit do auta a jet někam hrát,“ popsal svůj pocit z mizerné doby.

Nakonec si do studia pozval i pár hostů, leč bylo to nenásilné a tak nějak se to nabízelo. Vokál v některých písních například nazpíval Robert John „Mutt“ Lange, producent celé desky, který u toho ve studiu prostě být musel. Je ostatně i spoluautorem některých písniček.

Titulní So Happy It Hurts, povedená vypalovačka na začátku alba, je o svobodě, spontánnosti a vzrušení ze znovu otevřené cesty. Další písničky na ni obsahově navazují a dotýkají se i řady pomíjivých věcí v životě, které jsou opravdovým tajemstvím štěstí či mezilidských vztahů. Jsou to témata Adamsovi blízká.

Závěrečná skladba These Are The Moments That Make Up Our Life byla původně psána pro film Marley a já z roku 2008 s Owenem Wilsonem a Jennifer Anistonovou v hlavních rolích. Adams ji ale nestačil dokončit, a tak na ni přišla řada teď. I’ve Been Looking For You zase pochází z období psaní písní pro muzikál Pretty Woman: The Musical (2018).

Kolekce So Happy It Hurts je s úvodní titulní skladbou odstartována v hybném rockovém tempu. Příliš se pak od něho neodchýlí a zastaví ho až s posledním kouskem v nabídce. Uběhne to přitom jako voda. Album trvá necelých čtyřicet minut a za ten čas stihne nabídnout tucet položek. Tyto parametry jsou pro ně chytře zvolené tak, aby nemělo šanci začít posluchače nudit.

Ve druhé písni Never Gonna Rain Adams zvolní. Jistě by z ní byla dobrá balada, ale tvůrci se rozhodli opatřit ji mocnými gospelovými vokály a svižnějším tempem, snad aby nezastřela hlavní poslání kolekce vyzývající k novému životu.

I’ve Been Looking For You je syrový rokenrol s kořeny kdesi v padesátých letech, Kick Ass nebo countryovou stopou ovoněná Just About Gone připomenou, že Adams je v základu rockový zpěvák, jenž velice dobře pracuje s popem. Patří mezi ty rockery, pro něž jejich styl není symbolem tvrdosti a „špíny“, nýbrž ho vnímají jako čistý, upřímný, bez póz a přehledný a prezentují ho s nadhledem a úsměvem. Always Have, Always Will je opatřena kytarovým riffem, který evokuje houpavé reggae. Je to ale jen motiv, skladba jinak souzní s hudební řečí, kterou Adams hovoří nejraději.

Desce by nejspíš nechyběla I Ain’t Worth Shit Without You, jež jde hlouběji k rocku, ale stojí na zaměnitelném riffu a chybí jí dobrý nápad navíc. Podobné je to s Let’s Do This, do které tvůrci nevložili dost výrazné melodie ani myšlenky. Její text je prosté vzývání lásky s použitím fádních obratů.

Bryan Adams, kterému je jednašedesát, umí už od osmdesátých let dodat popovým písním rockový žár. Nepatří k těm, kteří jimi mění svět či člověka v lepšího, temnější chvíle však dovede přeonačit v okamžiky zalité slunkem. Jeho nové skladby cíleně podporují chuť k životu, což je dnes věc vpravdě potřebná.

Bryan Adams: So Happy It Hurts BMG, 39:10