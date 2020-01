RECENZE: Projížďka husitským hnutím ve sto dvaceti minutách

Více než tři sta stran tří lidnatých a rozměrných Jiráskových her se Brutovskému s Dachem podařilo mistrně sestříhat do dějově přehledného tvaru, v němž se i divák neznalý historických okolností či her neztratí. Jiráska doplnili citacemi z Kroniky Petra z Mladoňovic a Kroniky velmi pěkné o Janu Žižkovi, jakož i dobovými písněmi a dalšími historickými texty vonícími krásnou archaickou češtinou.