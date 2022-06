RECENZE: Precizní a vitální koncert Erika Claptona

Clapton k nám dorazil z Německa, odkud si přivezl i velmi šťastně zvolenou předkapelu. The Bluesanovas pocházejí z Münsteru. Jejich hudba je přitažlivou a energickou směsí blues, boogie a rock’n’rollu. Pakliže o sobě na svých stránkách její členové prohlašují, že jejich muzika míří okamžitě z ucha do nohy, nelžou. Kdyby nedělní koncert nebyl pouze k sezení, jistě by se to potvrdilo.