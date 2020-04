RECENZE: Pop v podání Ivany Korolové je především zábavný

S obecným přijetím těžko oddiskutovatelného faktu, že muzikálový herec musí být i dobrý tanečník a zpěvák, tedy měl by být univerzální umělec, objevila se před časem na české scéně řada těch, kteří mávli rukou nad tím, že v případě pomyslného rozkročení mezi kulturními disciplínami berou běžným konzumentům přehled o tom, kam vlastně patří. Ve výsledku to totiž klidně může přinést slušnou desku, jak již dokázaly Poláková i Kohoutová.

Ivana Korolová: Můj pocit z písní je to nejdůležitější

A Korolová k nim přibývá, protože její debut Kruhy obstojí. Producent a skladatel Armin Effenberger pro ni napsal písničky takříkajíc na tělo. Odhadl v ní interpretační cit pro jemný pop ovlivněný soundem devadesátých let a zvolil pro něj převážně elektronický hudební doprovod. Obvykle je to škoda, protože čím větší přítomnost živých muzikantů na nahrávce, tím je hudba pevnější a vzkvétá, i ta z devadesátých let.