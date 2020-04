RECENZE: Pearl Jam jsou v tom stále po uši

Pearl Jam mají na nové desce tradičně dost syrový zvuk, zároveň šťavnatý. Když v písních naléhají, jsou punkově otevření a ostří až k zbláznění a surovost jdoucí ze skladeb je k nepřetlačení (Superblood Wolfmoon, Take the Long Way). Když se rozehrají v instrumentálních parádách (Quick Escape, Buckle Up), prýští z toho neovladatelná muzikantská chuť, pokud si vezmou k ruce špetku elektroniky a přátelí se s funkem (Who Ever Said, Dance of the Clairvoyants), zůstávají celým chodidlem v grungeovém základu.