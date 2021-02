RECENZE: Opatova protivenství. Středověká krimi se zbytečným dějepisem

Vydává se s pár mnichy do řídce osídlené oblasti, jejíž obyvatelé stále spíše než křesťanské víře holdují pohanským zvykům. V okolních hlubokých lesích zrovna tou dobou řádí tajemné monstrum.

Přestože to na příběh nemá téměř žádný vliv, považoval autor za nutné ho proložit zevrubnými popisy jak bojů v cizině, tak doma. Na škodu celé knihy.

Čtenáře, který si chce jen oddychově počíst, sáhodlouhé stati se změtí jmen, bojůvek a bitev, politických půtek, sepsaných a porušených dohod a smluv jenom zbytečně ruší. A to i když má historii rád. Vždyť sám autor v zadním rejstříku hlavních osob příběhu přiznává devětašedesát jmen. A to je na sto osmdesát stran opravdu příliš.

Opatův příběh je přitom zajímavý, kriminální, až hororová zápletka docela napínavá. Zasloužila by si určitě více prostoru. Hezky vykreslen je život na usedlosti, zvyky vesničanů, dobová jídla i řemesla. Hrdlička mohl jít klidně hlouběji do mezilidských vztahů, životních osudů a nebát se větší dávky emocí.

Čtenář by tak byl do děje více vtažen a občasný historický exkurz, byť v rozhodně stručnější podobě, by možná autorovi i odpustil.