RECENZE: Okouzlující, vtipný a všestranně nadaný. Harry Styles poprvé v Praze

Bývalý člen populárního boybandu One Direction se na sólovou dráhu vydal před pěti lety, kdy představil debut Sign of the Times. Vzápětí vydal desku, jež obdržela veskrze pozitivní ohlasy, a rovnou vyrazil na celosvětové turné. Od té doby sklízí jeden úspěch za druhým a má na kontě několik zajímavých prvenství i mimo hudební odvětví. Například se jako první muž objevil na titulní straně amerického magazínu Vogue.

Harry Edward Styles měl v Praze původně vystoupit před dvěma lety. Kvůli koronaviru bylo však turné Love on Tour dvakrát odloženo. Pro páteční koncert si jako předskokana zvolil britskou alternativní rockovou kapelu Wolf Alice. Ta mimochodem v Česku vystoupila už několikrát. Svou roli splnila obstojně navzdory nedokonalému ozvučení a publikum ji přijalo s nadšením.

Harry Styles na pódium dorazil ve čtvrt na deset a vystoupení zahájil rytmickou písničkou Music For a Sushi Restaurant. Problém se zvukem byl naštěstí již zažehnán. Velmi rychle se ukázalo, že je rozeným bavičem. Neustále komunikoval s fanoušky, četl nápisy z transparentů, které pak vtipně komentoval, a v jednom kuse děkoval. „Opravdu moc a moc děkuji. Jen díky vám mohu dělat tuto práci, kterou nadevšechno miluji,” prohlásil například.

Nakonec napředl rozhovor s jednou z fanynek, která se svěřila, že je v devátém měsíci těhotenství. V rukou třímala černý balónek s nápisem „Boy or a girl?“. Zpěvák ho nakonec za velké ovace propíchl a před celou arenou odhalil, že čeká chlapečka.

Snímek ze Stylesova vystoupení v Kodani v červenci letošního roku. Foto: ČTK

Co se týká zpěvu, Stylesovi se dá těžko něco vytknout. Je zkrátka výborný zpěvák a po celý večer byl intonačně neomylný. Kromě toho má energie na rozdávání. V písních tancoval, skákal a povzbuzoval k pohybu lidi v aréně. Ne že by to však bylo potřeba. Diváci se zvedli ze sedadel hned na začátku a zůstali vstoje až do konce koncertu.

Setlist sestával především z písní posledního alba Harry’s House, ze kterého zazpíval téměř všechny. Z toho vycházela příjemná rozmanitost. Pomalejší písně (Matilda, Boyfriends) vytvořily v sále tklivou atmosféru, aby je vzápětí vystřídaly energičtější (Late Night Talking, Daylight, Keep Driving). Nostalgickou vsuvkou byla legendární What Makes You Beautiful od One Direction. Nezapomněl však ani na nejoblíbenější kousky z předchozích desek. Sign of the Times a Watermelon Sugar si nechal jako přídavky.

Síla jeho repertoáru tkví nejen v melodičnosti, která je inspirována nejrůznějšími hudebními směry a Styles si s ní dokáže pěkně hrát. Pro hudebníka, který se pohybuje v popu, je to samozřejmě zásadní. Důležitou složkou jsou i chytlavé texty, kterými disponuje, a fanoušci v hale si je zpívali s ním.

Rodák z anglického městečka Redditch se často nechává slyšet, že si přeje na koncertech pro publikum vytvořit pohodovou atmosféru a pocit bezpečí. I to se mu na pátečním koncertu povedlo. Na počátku mimochodem slíbil, že udělá všechno pro to, aby předvedl skvělou show. A jak řekl, tak učinil. Na jeho první pražské vystoupení bude mnoho dívek jistě dlouho vzpomínat.

Harry Styles O2 arena, Praha, 15. července