RECENZE: Nerob ze mě cypa. Mel Gibson z Třince má tvrdé pěsti

Autor do určité míry využívá rázovitost Jablunkovska a Třinecka, světa dělníků z werku (železárny) i podnapilých vesnických strejců. Dojde na lidové tradice regionu s česko-polsko-německou minulostí. Současně ale vidí kraj kriticky, nejde o žádnou soudružskou oslavu prostého člověka – jistá únava z folklóru a věčně nalitých spoluobčanů je na autorovi, který je sám třineckým rodákem, docela znát.

Své krimi příběhy píše poměrně stručně, rychle načrtne postavy a nadhodí zápletku. Dokáže budovat napětí a konstruovat relativně uvěřitelné zločiny, které kriminalista Roman Saran vždy úspěšně vyřeší. Soustředí se ovšem čistě na dobrodružný děj a občasné sexuální úlety, nic hlubšího by čtenář neměl čekat.

Hlavní postavu líčí zvláštně, až nesympaticky. Na začátku se dozvídáme, že nemá komplexy z malé výšky, ale v druhé části se najednou píše, že má. Je to agresivní rváč, občas vulgárně nadává a celkově se chová dost bláznivě. Vzhledem k tomu, že má jít o realistický román ze současnosti, vyvolává to jisté pochybnosti, jak by se takový člověk mohl udržet v pozici vyšetřovatele kriminální policie.