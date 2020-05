RECENZE: Náš Coney Island. Vyprahlost milenců v hodinovém hotelu

Poznali se v době mladické nerozvážnosti a společně strávenými hodinami dospěli až na práh padesátky. Oba ještě před setkáním uzavřeli sňatek s jinými osobami, k nimž ani zdaleka necítí to, co k sobě navzájem.

Minimalistický příběh zasadil do jednoho odpoledne, jehož děj prokládá vzpomínkami postav na zesnulé rodiče, fragmenty dětství a události z počátečních let manželství, které je zásadním způsobem poznamenaly. Nostalgicky, ale zároveň soudně do něj promítá vlastní spojení s domovinou. Hlavní aktéři mají rodové kořeny na evropském ostrově, k němuž je poutá komplikovaný vztah.