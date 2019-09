RECENZE: Nabarvené ptáče je jako výstava brutálních obrazů

Režisér Václav Marhoul si rozhodně uměl vybrat herce, ať už je to šikovný dětský hrdina (Petr Kotlár), nebo světové hvězdy typu Harvey Keitel, Stellan Skarsgård a Udo Kier.

Chlapec putuje mezi primitivními vesničany, ruskými vojáky i Němci, ale nikde dlouho nezůstane, utíká dál před konflikty, zlostí a brutalitou. Jen zřídka se dočká důstojného zacházení. I jeho duše tak uprostřed válečných hrůz postupně okorává a brzy už nejde jen o přežití, ale o to, nepropadnout úplnému šílenství, zachovat si vlastní duši.

Nedostatek dialogů nás nutí ještě víc vnímat řeč obrazů, zároveň to však představuje problém pro diváky, kteří chtějí chápat postavy a jejich jednání. Chybí tu uvěřitelná psychologie. Protože se téměř nic neříká, do hloubky se nedostaneme, a někdy skutečně není úplně jasné, co chce některý z oněch působivých obrazů sdělit.