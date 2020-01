RECENZE: Na písně Michala Horáka je třeba se naladit

Podobné je to ve skladbě Voda už je svařená, v níž je příběh Mařeny, která přebrala. Jde v ní ale především o hravý rým než o kritický průnik do duše nebohé dívky, a tak lze to trapno s přimhouřením obou očí respektovat.

Horák je student pedagogické fakulty, proto se tematicky rád pohybuje ve školách. Je to patrné v písních Netuším, ve které je hostem písničkář Pokáč, jehož tvorbu ta Horákova leckdy připomíná, či Vysokoškolskej song, v němž hostuje David Ryška zvaný Pavouk a rapové pasáže jsou tak průměrné, že je to ve výsledku hlavně povídání. Potíže dítek školou povinných jsou vepsány v písni Je to tak, do které se dostal další „trapný“ rým – „Aspoň že vám tohle píše Alice, a ne ta Aneta zvaná zadnice“.