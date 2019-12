RECENZE: Miro Žbirka slavil obklopený hvězdami, s Petrem Čechem a milovaný davem

Takový byl Žbirkův úterní koncert v zaplněné pražské O2 areně. Slavil na něm mimo jiné čtyřicet let na scéně. Jeho hlas je pořád dost neopotřebovaný na to, aby nebudil rozpaky, jeho interpretace je jistá a spolehlivá. Když v určitých chvílích přestal zpívat a nechal to na divácích, písním náhle cosi podstatného chybělo. Tak moc je jeho přednes klíčový.

Společně rozehráli exkurzi do magie svého hudebního partnerství, které fungovalo skvěle ve studiu i na pražském koncertě. Zaznělo též několik písniček od Žbirkových oblíbenců Beatles, Katka Knechtová si přišla zazpívat duet Skúška snov a skotská zpěvačka Eddi Reader se ke slovenskému zpěvákovi usazenému v Praze přidala v písničce Take Me Home a nabídla vlastní Perfect. Pro koncert to bylo osvěžující.