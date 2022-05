RECENZE: Milostný povyk v růžové kavárně nudí

Daniela Špinar v programu k inscenaci píše, že právě tuto komedii má nejraději ze všech Shakespearových her, protože se dokáže silně vžít do postavy Beatricie a Benedika. Je velká škoda, že totéž neumožnila i divákům. V její inscenaci není jediná postava, se kterou by se divák mohl identifikovat, ať už skrze sympatie, soucit či odpor. Všechny víří v povšechném křečovitém třeštění v obří růžové kavárně s flitrovým disko srdcem. Prostor je sám o sobě hravě ironizující, méně už to, co se v něm odehrává.