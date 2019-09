RECENZE: Milí diváci, hezkou zábavu na šibenici. Fejetony podle Viewegha

Zkušený autor má smysl pro pointy, sebeironii a živý jazyk. Občas si dovolí i dobře umístěný vulgarismus. Rozhodně neskrývá svůj vztek a připouští, že bere antidepresiva. Texty jsou tak kraťounké (vycházely v novinách), že neumožňují téma pořádně rozebrat, ale v rámci žánru to nelze nikomu vyčítat. A tak nezbývá, než se snažit být hlavně vtipný. Michalu Vieweghovi se to ve většině případů daří.

Často se trefuje do Zemana a Klause, což jsou samozřejmě snadné cíle, a s oblibou ostřeluje šípy ironie zámořské radikální feministky (to je snad ještě snadnější), protože absurdita toho, co se dnes děje za “velkou louží“ musí být zjevná i šestiletému dítěti. Viewegh je stará škola, neuznává padesát pohlaví a zjevně se domnívá se, že nelze žádat 90 milionů dolarů za to, že mi někdo před 40 lety sáhnul na zadek.