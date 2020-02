RECENZE: Marek Ztracený korunoval v O2 areně svůj obdivuhodný příběh

Před třemi lety naplnil na svém koncertě pražské Forum Karlín a loni ohlásil vystoupení v O2 areně. Brzy je vyprodal, a tak přidal ještě jedno, které vyprodal také. V sobotu 22. února odehrál to první. A korunoval svůj silný umělecký a vlastně i životní příběh.

Necelé dvě hodiny před začátkem setu Novinkám.cz a Právu v šatně sportovní haly řekl, že pokud z něčeho strach nemá, je to právě večerní koncert. Tréma z hraní před diváky jej už dávno opustila. Naopak se nemohl dočkat, až bude na pódiu stát.

„Odpovědnost ale cítím. Od rána se připravujeme, řešíme zejména technické věci, prostě nejsme zvyklí, že nám techniku na koncert přiveze sedm kamionů. V pátek večer jsem ale ještě doma skládal gauč a řízl jsem se přitom do prstu,“ vyprávěl s úsměvem. „Nejhezčí bylo, když do haly přišli moji rodiče a má rodina, já je provedl a ukázal jsem jim pódium.“

Zkoušky na koncert proběhly 11. a 12. února v Králíkách ve východních Čechách. „Původně jsme měli zkoušet v Brně, ale přesunulo se to do Králík. Je tam velký kulturák, do něhož jsme se nicméně s technikou, kterou jsme zamýšleli na koncert mít, vešli jenom zčásti,“ prozradil.