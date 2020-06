RECENZE: Lady Gaga tančí bez extravagance

Šestou studiovou desku americké popové hvězdy otevírá orchestrální prolog Chromatica I, který jako by uváděl hollywoodský film. Možná tak zpěvačka chtěla připomenout, že nedávno uspěla ve snímku Zrodila se hvězda, možná chtěla dát najevo, že její nová deska je podobně ambiciózní. Následuje ale jen velká taneční párty.

Chromatica není překvapující, pozitivní ani negativní. Pokud jde o její koncept, profesní výkony a zvuk, jedná se o velmi dobrou práci. Zpěvačka a její tým na ní laškují s hudební minulostí a nevzdávají se současné produkce. Nepřinášejí však nadčasové hity, dílo je hudebně vyrovnané.

Je obtížné vybrat si konkrétní okamžiky nebo skladby, které by vynikly více než jiné. Mohl by to snad být první singl Stupid Love, jenž má výraznou melodii i dynamiku. V důsledku je ale spíše trefnou definicí alba, podle které se na něm vyvíjejí další okamžiky.

Obal alba Chromatica. Foto: Universal Music

Chromatica je jakýmsi pokračovatelem prvního počinu Lady Gaga nazvaného The Fame. Jako by se v náladě i zvuku napojila na jeho poslední skladbu a protáhla ho tak do dnešní doby. Tvrdošíjnou tanečností také připomíná obdobně pojatá alba Madonny, což jistě nepřekvapí, neboť Lady Gaga vždy chtěla svou zkušenější kolegyni trumfnout. Ve skutečnosti se ale její prací hlavně inspirovala.

Duet s Arianou Grandeovou Rain On Me je na desce Chromatica vzornou spoluprací. Žádná ze zpěvaček se v něm nepředvádí, žádná nemá potřebu tu druhou překonat a výsledkem je zábavná a chytlavá diskotéková píseň. Tonight má zajímavé aranže, v nichž Lady Gaga demonstruje svůj pozoruhodný hlasový rozsah, skladba 911 zní, jako by se ve studiu potkala s Kylie Minogueovou. A startuje druhou část alba, která je zvukově o něco barevnější.

V Sine From Above se vedle zpěvačky postavil Brit Elton John a píseň se kvůli tomu jednou nohou snažně drží dál od klubového tanečního parketu. Velmi charakteristická je pro celé album Replay. Blíží se zvukovým barvám a náladám zpěvaččiných hitů Alejandro nebo Paparazzi, stejnou palebnou sílu ale nemá.

Chromatica je výsledkem promyšlené hudební výroby šité na míru době. Žongluje při ní s popovými postupy konce devadesátých let, postrádá však extravaganci a osobitost, které přinesly slávu zpěvaččiným prvním albům The Fame (2008) a Born This Way (2011).

Lady Gaga: Chromatica Interscope, 42:59