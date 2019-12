RECENZE: Král Oidipús v Národním divadle je papež i Colombo

Inscenátoři se v programu chlubí, že jejich zlatá kadidelnice drží momentálně světový rekord co do velikosti. O další usilovali zřejmě co do množství nápadů, z nichž některé sice diváky zcela jistě zaujmou, ale celek s jasně deklarovanou výpovědí, proč a o čem hrát Krále Oidipa, neskládají. Dá se vytušit, že se tu hraje o krizi důvěry v moc bohů i lidského jedince, o krizi mužsko-ženské identity, o moci i bezmoci. Jenže smysl hry i inscenace se utápí v množství okázalých obrazů, jež nedávají odpověď na to, kým je Oidipús dnes a tady.