RECENZE: Kniha o Osvětimi místo antidepresiv

A to určitě nejen proto, že si po jeho přečtení každý musí říct, jak malicherné jsou naše problémy ve srovnání s utrpením v koncentračním táboře. Je známo, že takové srovnávání je nemožné a stejně nepomáhá. Sama autorka před ním varuje, protože podle ní je lidské utrpení univerzální. Své těžce nabyté zkušenosti s osvětimským traumatem a celoživotní vyrovnávání se s ním přetavila ve vlastní terapeutickou praxi. A právě v tom se pokusila najít smysl svého přežití.

Kniha je rozdělena do tří částí. V první autorka popisuje, jak se v šestnácti letech do lágru dostala, roční pobyt v něm, své setkání s Josephem Mengelem, který ji málem znásilnil, pochod smrti i to, jak ji nakonec zachránil z hromady mrtvol americký voják.