RECENZE: Klicpera jako intersexuální únikovka

A Klicperův oblíbený princip kuklení, včetně převleku postav z mužských do ženských šatů, se jim stal vděčným startovním bodem k rozehrání aktuální genderové frašky s bojovným hlásáním hesla, že na pohlaví nezáleží.

K hororovému charakteru inscenace míří i odkazy na Daphne du Maurier, Davida Lynche či Gretu Thunbergovou, a když k tomu jedna z postav zajásá, že to je prima únikovka, ocitneme se i ve světě adrenalinových her. Neboť ani z myslivny není úniku.

Jakkoli to všechno dohromady zní poněkud šíleně, se starým dobrým Klicperou to docela dobře ladí. Na jedné straně tvůrci hodně přitvrdili, včetně milostných praktik, ale na druhé zachovávají starobylý ráz jak mluvy, tak i naivity výjevů jako ze starých střeleckých terčů. Ostatně si do závěru hry přidali i motiv kouzelné prubířské rány, známé z Weberova Čarostřelce či spíše obrozeneckého Střelce kouzelníka.