RECENZE: Karikova Smršť ctí prověřenou linii

Se svými přáteli, policistou Gabem a jeho dívkou Ninou, se posléze pustí do pátrání po důvodech nepochopitelného konání rybářů, aby se dostal k postavě záhadné babky Větrnice. Ta se zjevuje v oblasti kolem Liptovské Mary a pohledem do očí řidičů v nich probudí tolik nepokojné energie, že tito se pak na silnici chovají zcela nevysvětlitelně a jejich konání obvykle končí smrtí.

Na konci knihy se spisovatel pustil do filozofování o životě. Kdyby bylo rozsahem poloviční, bylo by to snesitelné a snad i zajímavé. Takhle je to přece jenom dlouhý tanec slov, který vlastně již uzavřený příběh neúměrně prodlužuje. Ostatně když čtenář i v jiných částech knihy občas pár řádků přeskočí, o nic podstatného nepřijde.