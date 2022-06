RECENZE: Jurský svět: Nadvláda. Efektní, vtipné, jen zase moc dlouhé

Vizuálně a zvukově je Jurský svět: Nadvláda velmi efektní a zručně natočený už od prvních záběrů, byť samozřejmě podstata těchto efektů už je přece jen trochu obehraná. Snímek je to ale vlastně i vtipný, byť není zcela jasné, zda jde o humor záměrný, nebo nechtěný. V akčních scénách, soubojích s dinosaury i v dalších životu nebezpečných situacích by James Bond i všichni superhrdinové zbledli závistí a divák zapochybuje, jestli to vůbec mohli tvůrci myslet vážně a zda to není i na pohádku trochu moc.