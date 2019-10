RECENZE: Joy Division navždy. New Order ponořili Prahu do nostalgie

Přestože kapela existuje již od roku 1980, do České republiky zavítala vůbec poprvé. Nelze se tak divit natěšenému davu, který napjatě očekával, zda bude k vidění skutečně to, co New Order po čtyři desítky let charakterizuje - temné tóny z doby Joy Division, nadčasové melodie s prvky elektroniky či precizní texty.

Do nálady publikum dostala čínská partička Stolen, kterou si New Order vybrali na podzimní turné jako doprovod. Svižné tempo, nádech orientu a kvalitní vizuální doprovod báječně zapadly do atmosféry večera.

Když se na pódiu objevily hlavní hvězdy v čele s Bernardem Sumnerem, jako by na Karlín padl nádech osmdesátých let, kdy byla kapela na vrcholu popularity. Nepřišla však žádná estráda, žádné zbytečné řeči, šlo se rovnou na věc. Na úvod zazněla Singularity z alba Music Complete a v mžiku bylo jasné, že takhle by to šlo.

Vzpomínka na Curtise

Už v úvodu se dostalo i na legendární hity z éry Joy Division. Disorder, She´s Lost Control a Transmission v podání Sumnera sice už nikdy nebudou znít tak, jak to uměl jedinečný Ian Curtis, po jehož sebevraždě formace ze Salfordu vznikla, přesto temnota a melancholie v kombinaci se stoickým klidem, v podstatě strojovým rytmem bubeníka Stephena Morrise a nehybnou klávesistkou Gillian Gilbertovou, působí na posluchače jako z jiné dimenze.

Později na řadu přišly naprosté klasiky jako Bizarre Love Triangle, Subculture, Plastic, True Faith či Blue Monday. Fanoušci zkrátka ve zhruba 120 minutách dostali přesně to, co očekávali. Příjemným překvapením byl i pěvecký výkon samotného Sumnera, jenž celý koncert zvládl s naprostou grácií.

Ještě před posledním kouskem večera, kterým byla skladba Love Will Tear Us Apart, zavzpomínalo publikum nostalgicky při písni Decades na muka, která prožíval depresemi sužovaný Curtis, na plátně kromě zpěvákova portrétu běžel nápis: Joy Division Forever, a skalním fanouškům se v tu chvíli leskly oči.

Kdo ve čtvrtek večer přišel, rozhodně nemůže litovat. Nezbývá než doufat, že na další koncert New Order v České republice nebudeme muset čekat další desítky let.