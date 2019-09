Tom Chapman ze skupiny New Order: Panuje mezi námi harmonie

V roce 2019 stíháte turné s New Order i se svou druhou kapelou Shadow Party, ve které hraje i kytarista New Order Phil Cunnigham. Co pro vás bylo nejzajímavější?

Fakt, že s oběma kapelami zažívám něco docela jiného. Užívám si, že se střídají. Shadow Party je nová kapela, se kterou znovu hrajeme v klubech a jezdíme v dodávce, což s New Order střídám za haly, obrovské festivaly a komfortnější způsob cestování. Jsou to dva protipóly muzikantského života, což je skvělé. Díky tomu si stále uvědomuji, co život zasvěcený hudbě znamená. Zatím to byl poměrně náročný rok, ale mám to tak rád. Co se týká muziky, jsem workoholik. Rád makám.

Takže je to samotná hudba, která vás motivuje nasednout znovu do dodávky a snažit se prorazit s novou kapelou?

Myslím, že je důležité nezapomínat, kde člověk začínal. Navíc je to příležitost začít něco nového. Baví mě ta výzva. Samozřejmě když založíte novou kapelu, kterou lidi zatím neslyšeli, musíte začít od začátku. Nebojím se vrátit do malých klubů, patří to k věci.

Myslím, že kdybychom chtěli se Shadow Party tuhle fázi nějak přeskočit, kdyby se nám do ní nechtělo, znamenalo by to, že jsme ztratili kontakt s realitou. Stejně tak si ale užívám, že s New Order fungujeme na nejvyšší úrovni.

Nyní máte po festivalové sezoně chvíli klid a na začátku října vyrazíte na podzimní turné. Co byste do jeho startu chtěl ještě stihnout?

Je hezké chvíli prožívat pohodlí. Hodně času trávím ve svém domácím studiu, jsem v něm v podstatě každý den. Pracovat v něm je mimo turné má nejoblíbenější činnost. Také se samozřejmě snažím vidět přátele, na které po zbytek roku nemám čas. A kdykoliv mám možnost, chodím na koncerty. V září jsem viděl skvělé vystoupení Johnnyho Marra v Manchesteru.

S New Order jste letos vydali živé album zachycující koncert na festivalu v Manchesteru přede dvěma lety. Doprovázel vás sbor dvanácti syntezátorů. Použili jste později ještě tento koncertní tvar?

V Manchesteru jsme v roce 2017 odehráli pět koncertů a loni jsme stejné aranžmá ve spolupráci s vizuálním umělcem Liamem Gillickem předvedli v Turíně a Vídni. Rozsáhlejší turné jsme nepodnikli, protože to byla poměrně drahá produkce. Ke každému syntezátoru byl jeden muzikant. Vyrazit takhle na cesty byla složitá operace. Také jsme to vnímali jako jedinečnou událost. Snažili jsme se, aby byla výjimečná, a zdálo se nám, že takový počet koncertů byl dostatečný.

Každopádně to byla krásná akce a jsem rád, že jsme ji zachytili na albu. Vložili jsme do ní hodně energie, pečlivě jsme zvažovali, které písně budeme hrát. Procházeli jsme všechny nahrávky kapely, nechtěli jsme, aby to byl výběr největších hitů. Díky pozměněným aranžím a stěně syntezátorů, která nás obklopovala, měla hudba masivní zvuk.

Vy jste v roce 2011 vstoupil do New Order jako náhrada za Petera Hooka. Jaké pocity ve vás vyvolávalo, že jste se stal členem této legendární kapely?

Byly smíšené. Cítil jsem nadšení a očekávání. Vlastně mi to přišlo jako stav, který prožívám, když vstupuju na pódium před publikum. Nebyl jsem nervózní, protože jsem jako muzikant a baskytarista věřil svým schopnostem. Věděl jsem, že to můžu dokázat. Zároveň bylo jasné, že se dočkám hodně porovnávání.

Nicméně je rok 2019 a já s vámi mluvím jako člen New Order, takže jsem to asi zvládl dobře. Mám z toho radost, protože si myslím, že kapela funguje skvěle. Rádi spolu trávíme čas a hrajeme. Koncerty mají velkou energii. Je to nová kapitola v historii kapely, funguje v ní jiná chemie. Panuje mezi námi harmonie a doufám, že je z nás i cítit.

Vy jste s kapelou nahrál zatím album Music Complete, které vyšlo před čtyřmi lety. Těšíte se na práci na tom dalším?