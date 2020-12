RECENZE: Jo Nesbo v Království. Bratry navěky

Jak pomalu odkrývá, co je pod povrchem, pocítíme náraz mrazu, který se propaluje nosními dírkami až do mozku. V tu chvíli procitáme s takovým tím nepříjemným pocitem, že místo průzračného ledu se začínáme nořit do blátivé bažiny.

Autor se umí chopit pera a popsat papír těmi správnými slovy, což už dokázal mnohokrát, kdy si zvlášť díky svému nejznámějšímu detektivovi uměl omotat kolem prstu tisíce lidí na celém světě. Že to dobře zvládá i bez Harryho Holea, ukazuje právě v knize Království, která v sobě nese vše, co má mít pořádná románová sága. Silné vztahy, obětování se pro druhého, pomstu i zradu, tajnou lásku. A to by nebyl Nesbo, aby se obešel bez pečlivě dávkovaného překvapení.