RECENZE: Jelen rozšířil svou srozumitelnost

Pokud do oblasti popu vstoupí muzikanti, kteří jsou protřelí z jiných žánrů či na jiných vyrostli, je to pro ni vždy přínosné. Takoví muzikanti nejsou zatíženi pravidly, třeba jen kvůli tomu, že v rukopisu mají své hudební kořeny tak vrostlé, že se v jejich písních budou objevovat dále. To je případ nového alba skupiny Jelen.