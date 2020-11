RECENZE: Jakub Děkan sází jen na melodie. Je to ale málo

Děkan melodii ctí, tak jak se v popu sluší a patří. Lze diskutovat o tom, jestli jsou některé písně na desce podbízivé či nikoli, vzájemná podobnost některých k tomu vybízí. Pop ale takový je, takže i kdyby je měl Děkan skládat se záměrem zalíbit se mladým posluchačům stůj co stůj, chová se jako příslušník popového cechu, tedy přirozeně a očekávaně.

Jeho problémy tkví jinde. Hned v první písni nazvané Deště výrazně šišlá, což je na začátku alba tak nepříjemné zjištění, že to v předstihu bezmála diskvalifikuje další skladby. V těch je pak sice Děkanovo šišlání méně strašné, nicméně mizerná výslovnost zůstala.

Tato manýra se do české pop music dostala před několika lety, kdy s ní vyrukoval Ben Cristovao.

Lze se zaklínat generačním pohledem na novou hudbu, nicméně pokud někdo česky zpívající není schopen dobře vyslovit použitá česká slova, a tím pádem se dobrovolně připraví o možnost být srozumitelný, je to přinejmenším hloupé. Co je to za generaci, která si nerozumí...