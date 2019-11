RECENZE: IMT Smile vtrhli do Prahy

V úterý se v Praze představila ve Foru Karlín. Přišly více než tři tisíce diváků, a byť převažovali Slováci, byl to rázný vpád kapely do povědomí tuzemců.

IMT Smile to totiž rozbalili tak, jak jsou zvyklí na svých koncertech doma. Velkému pódiu dali slušnou vizuální podobu, podstatnou roli hrála světla a zvuk v sále byl čitelný a přehledný, dokonce i při poslechu z balkonů.

Může za to například i jeho výraz, v němž syrovost a funkční poddajnost tvoří nerozlučné pilíře a on jimi dodává písničkám poprockovou totožnost. V žádném případě přitom nejde o podbízivé a přímočaré popěvky. Tomu je přirozený rukopis skupiny příliš vzdálen.

IMT Smile přitom své skladby neprezentují tak, jak jsou na albech. U většiny si nechávají prostor pro instrumentální plochy, jejichž prostřednictvím je takříkajíc roztáčejí. Zůstávají přitom celistvou kapelou, a když už se některý instrumentalista vyšvihne na chvíli nad druhé, je to proto, aby masu zvuku, jež vznikla, trochu rozdrobil a vtiskl jí cosi jako novou kapitolu.

Bylo to strhující a současně hravé. Tím spíš, když si v závěru setu skupina odskočila i k lidovým nápěvům a publikum v sále se k ní radostně připojilo. To už byl koncert rozjetý tak, až to vypadalo, že nepůjde zastavit. Přispěla k tomu koneckonců i účast hostů, kapely Chinaski a Františka Nedvěda.