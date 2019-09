RECENZE: Hynek Čermák hraje rváče a podivína v rozporuplném filmu Národní třída

Na styk s vlastním dítětem „má zákaz“, tak vzal pod křídla trochu přitroublého místního kluka Psycha a trénuje ho. Aby byl připravený, až začne válka (podle něj to bude brzy). Hlavně by ale rád zapůsobil na pohlednou hospodskou Lucku, což mu moc nejde.

Vandam je z rodu „hovad s duší“. To je v současnosti velmi oblíbený a zábavný typ, jenž jako by vypadl rovnou ze seriálu Most!. Navíc mu Hynek Čermák dodává osobitý, byť trochu praštěný šarm.

Dialogy s Psychem a štamgasty vyzněly celkem vtipně, po nadějném rozjezdu ale film zbrzdí řada menších a pár opravdu zásadních problémů. To, co začalo jako komedie, se převrací v úplnou tragédii, což zanechává trochu zmatený dojem.

Navíc spousta detailů nesedí. Děj se odehrává v současné Praze, přitom hospoda a různé postavičky vypadají spíše jako z Chanova, hrdina jezdí ve čtyřicet let staré škodovce a místní politik klidně řekne, že některé bytové domy v jejich čtvrti zbourá. Je absurdní, že by politik boural v Praze nedostatkové byty, které mají ohromnou cenu, a navíc už byly většinou zprivatizovány. Vše to budí dojem, jako by režisér chtěl točit „Most v Praze“, ale neznalost reálií mu podráží nohy. Možná, že režisér, který žije delší dobu v zahraničí, cílí na německé publikum, které by mu to snad mohlo uvěřit, ale i Němci Prahu trochu znají.