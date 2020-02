RECENZE: Elefantazie. Pohádka o šťastných zrůdičkách

David Drábek vsadil na atraktivitu obludária, v němž se vedle Merricka vyskytuje i přerostlý Moyzes (Zdeněk Piškula ho po celé představení odehraje na obřích chůdách), siamské sestry Róza (Tereza Marečková) a Josefína (Tereza Krippnerová), leopardí žena Samira zamilovaná do Merricka (Petra Tenorová), třínohý muž Franco (Filip Březina) či dívka trpasličího vzrůstu (Štěpánka Pencová). A ačkoli jsou permanentně týráni zlotřilým majitelem podniku dr. Howardem Reinholdem (Petr Konáš), jsou všichni šťastní a mají se moc rádi.

A v tom je právě problém. Protože i Joseph se záhy z obludária dostane do domácnosti dr. Fredericka Trevese (Tomáš Klus), v níž je hýčkán, takže po většinu času jen šťastně listuje knihami a popíjí oblíbené kakao. A ještě mu Trevers najde i ztracenou maminku (Daniela Kolářová), která je pravda pomatená, ale také šťastná.

Co si s touhle cukrkandlovou pohádkou mají počít herci, ví snad jen režisér. Nejlépe si s rolí dr. Trevese poradil Tomáš Klus, byť i on setrvává v poměrně jednotvárné přívětivé stylizaci postavy. Tomáš Havlínek spíš přemáhá nástrahy Merrickovy obří masky a stylizované mluvy. Ale co si mají počít diváci téměř tříhodinového představení, jehož vtipkování se nese na úrovni opakované záměny jména Ghándího ženy Kasturby na Masturbu, je otázka.