RECENZE: Dua Lipa zopakovala inspiraci v osmdesátkách

Přínos Duy Lipy mainstreamové scéně tkví v tom, že znovu obrátila pozornost k základním melodickým linkám. Je to návrat k popovým kořenům, proto byl její debut tolik úspěšný. Každá z písniček na něm přiznala tu lépe, tu hůře uchopený melodický záměr a nezakrývala ho vrstvením zvuků tak, jak se zejména v popové Americe stalo v posledních letech neblahým zvykem.

Na druhém počinu ji už přijala jako opěrný bod a pustila se do pěvecké složky s důrazem, jistotou i vědomím, že její výkon byl oceněn a teď se čeká, že ho přinejmenším potvrdí. Nalezené sebevědomí jí umožnilo solidně zvládnout základní party, a ještě se takříkajíc předvést v jistých manýrách. Jednou z nich je narafičené vzrušení v hlase v písni Cool, jinou třeba „sexy pokňourávání“ ve skladbě Pretty Please.

Dua Lipa ctí ženskou sílu a na albu jí dává náležitého prostoru. Nepodléhá nerovnostem, s nimiž se ženy obecně setkávají, stojí proti nim a v některých písních je pojmenovává. Současně se zabývá tak běžnými tématy, jakými jsou láska, zlomené srdce, vzrušení či bolest. To vše činí s hrdostí a otevřeností ženy, která zná svou aktuální cenu.

Nejsilnější písnička na desce je zmíněná Cool. V ní Dua Lipa sesbírala své interpretační přednosti a přidala k nim další. Perličkami jsou razantně rozezpívaná Physical, také Levitating s lehce psychedelickým hudebním podkladem či projev Kylie Minogue připomínající Hallucinate. Kdyby naopak na desce nebyly průměrná Good In Bed a málo nápaditá a do nynějšího konceptu ne tolik titulní skladba, nic by se nestalo.