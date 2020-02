RECENZE: Drásavé Megadeth vystřídali přívětiví Five Finger Death Punch

Set byl kvalitně prezentovaný, profesionální a věcný. Výjimečný však ne, na to má tahle technicky zručná pětice z Los Angeles málo nosných nápadů, a naopak příliš patrné tendence ujímat se stylových klišé.

Megadeth jsou na scéně od roku 1983, od doby, když dostal zpěvák a kytarista Dave Mustaine padáka z Metalliky a obratem vdechl život novému thrashmetalovému uskupení. To má za sebou výtečnou minulost, jeho alba z osmdesátých a devadesátých let jsou ve svém žánru znamenitá.

Megadeth jsou na scéně od první poloviny osmdesátých let.

Nápaditost se ale s léty obrousila, kapela se v návalu dalších desek tu a tam skladatelsky opakovala, a tak do svého více než hodinového setu vybrala skladby, které kvalitativně stojí vysoko. Halou třeba zněly syrová Symphony of Destruction z desky Countdown To Extintion (1992) či Dystopia ze stejnojmenného alba z roku 2016.