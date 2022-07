RECENZE: Dívka, kterou přinesla Schrödingerova kočka

Co se týče literárního stylu, Robotham dobře ví, že musí psát takzvaně lehkým perem, aby udržel čtenářovu pozornost na více než čtyřech stovkách stran. Pomáhá mu k tomu jemná chandlerovská satirická nadsázka. Třeba v momentě, kdy Cyrus popisuje sekretářku jistého podnikatele jako dámu, která vypadá, jako by právě slezla z přehlídkového mola.

A nebojí se zabrousit ani do vědecké terminologie. Jeden z detektivů řekne Cyrusovi, co že to sem dotáhla Schrödingerova kočka (ten zároveň dodá, že glosátor určitě neví, o co jde).