RECENZE: Co se děje v kouzelné zemi za obrazem

Jeho Kouzelná flétna je především pohádkou o unesené princezně Pamině a jejím zachránci princi Taminovi, a to se vším všudy, co k pohádce patří. S hromy a blesky, kouzelnými nástroji a láskou na první pohled.

Tak trochu je to příběh, jaký si přeje prožít každý, a Taminovi se to stane, když se „propadne“ do obrazu nizozemského mistra, který digitálně upravuje na obrazovce. Ocitne se v galerii, kde jako Alenka za zrcadlem prožije svou love story s bizarními postavami, jimž vévodí Královna noci.