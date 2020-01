RECENZE: Camila Cabello zkusila chytit šanci za pačesy

Camila Cabello nicméně kuje železo, dokud je žhavé a za poměrně krátký čas natočila a vydala druhou desku Romance. Od té první ji nedělí rok, jak by se mohlo na první pohled zdát. Debut vyšel v lednu 2018, Romance v prosinci 2019. Jsou to tedy bezmála dva roky.

V porovnání s debutem postrádá novinka komplet novotou vonící dravosti podpořené provokativním výrazem a sexy barvou hlasu. Zůstaly výraz a hlas, dravosti je méně. Tvůrčí tým jistě dobře věděl, jak důležité je druhé album pro kariéru každého umělce. Možná proto byl opatrnější a sázel na to, co skvěle umí, tedy košatou produkci a zvuk. Nedostávalo se mu ale tolika tažných melodických a harmonických nápadů, a z toho se lze sotva vylhat.

Závěrečná balada First Man ještě upozorňuje, že její interpretka je velice dobrá zpěvačka. Jestliže se do té doby s jistotou procházela ve vyšších polohách, v uvedené se vypravila i do nižších a zvládla to bravurně. V té interpretaci má píseň klidné emoce docílené bez násilí či pomocí těžké hlasové pozice.