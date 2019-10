RECENZE: Budiž světlo. Rodinný příběh se společenským přesahem

Jeho postupné hledání cesty k nejstaršímu synovi je přesvědčivé stejně jako uvědomění si onoho předurčení, které mu dal do vínku jeho nesmlouvavě drsný otec a on zase svému dítěti. Vynikající výkon Milana Ondríka tyto kvality ještě umocňuje a zejména v závěru je s to vyvolat silnou emoci. Ač zpočátku nechce o problémech, v nichž obec a rodina žijí, nic vědět, natož je řešit, dokáže zároveň konat, když pozná, že to je nutné, ačkoliv tuší, že to nejspíš bude marné.