RECENZE: Blondýna na cestách – inspirativní kniha pro poznání končin více než dalekých

Publikace o 160 stranách nese odvážnější název, který může evokovat i něco jiného, ale jestli i tím autorka chtěla upoutat pozornost, tak se to podařilo. Oči přitáhne i dobře zvolená a pohotově pořízená fotka na obálce - minitornádo na andské náhorní plošině. Působivé a koloritní jsou i snímky uvnitř knihy, škoda jen, že nemohly ještě více vyniknout na kvalitnějším papíře.

Do vyprávění plynule zapadají i citáty, které text okořeňují. Klidně jich mohlo být i více, prožitým nevšedním situacím by to určitě slušelo.