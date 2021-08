RECENZE: Billie Eilish nesvázána očekáváními

Říká se, že druhé album je pro umělce v jeho kariéře klíčové. Ukáže, zda je schopen vyrovnat či dokonce překonat debut. Americká zpěvačka Billie Eilish to zvládla. Dva roky po mimořádně úspěšné albové prvotině When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, která jí zajistila místo mezi světovou elitou, novinkou Happier Than Ever znovu říká, že pop nemusí být jen umělý, sladký a nevýrazný.