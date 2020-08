RECENZE: Biffy Clyro je univerzálnost zatraceně vlastní

Když si zkrátka poslechnete Biffy Clyro, kteří jsou už dávno velkou evropskou kapelou a možná historicky nejslavnější skotskou, poznáte je. Přitom jsou proslulí tím, že jejich skladby znějí na koncertech mnohem syrověji než na deskách. Má to hlubokou logiku. Na albech je ve zvukově dokonale ošetřených písních tolik nuancí a zásahů, že by to na koncertech bez výrazného zapojení playbacků nebylo možné zahrát. A nad tvrdostí na nich stojí přehlednost.

Ne že by se Biffy Clyro nesnažili vymyslet dobré melodie, ale u A Celebration of Endings na první poslech zabírají především aranže, zvuk a teprve potom zpěvné linie. Biffy Clyro je nikdy takříkajíc nezazdí, tentokrát je ale nedokázali zásadně vytáhnout nad ostatní složky písní.

Nejlépe jsou aktuální přednosti kapely shrnuty v Cop Syrup, posledním kousku na desce. Mísí se v něm rocková až hardcoreová agresivita se schopností dovést melodii k popovým lukám, záhy dynamicky změnit charakter písně, a ještě to celé zahrát tak, aby v tomhle mixu nezmizel tradiční zvuk kapely. Je to lahůdka pro muzikanty, kteří ji hrají. Stojí v ní v několika stylových světech, hledí do elektrického i akustického a propouštějí do interpretace takovou vášeň, až z toho mrazí.