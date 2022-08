RECENZE: Beyoncé přináší písně tak na jeden rok

Ve srovnání s předcházejícím počinem se na něm Beyoncé odklonila od politických a feministických témat a rozhodla se pro optimismus, naději, slušnou dávku arogance i erotické šimrání. Nabyla přesvědčení, že lidé budou opět připraveni žít, cestovat, milovat se a smát. V textu písně Break My Soul dala výpověď v práci, aby se mohla soustředit na lásku. Očekávala renesanci a chtěla být její součástí.

Nevyšlo to úplně, vždyť svět se dál kroutí v nesnázích. Pokus je to nicméně sympatický. Renaissance je především pestrou hudební i stylovou koláží. Desítky producentů a tvůrců, kteří se na ní podíleli, seskupili více či méně zdařilé nápady. V písních lze tím pádem ocenit hravost, s níž se vrhali do práce a povětšinou syntetickou hudební náplň vyráběli.