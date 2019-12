RECENZE: Beth Hartová zpívá na svém území o sobě

Nachází se aktuálně v uměleckém rozpoložení, které je velmi tvůrčí a současně bolavé. Kolekce War in My Mind totiž nabízí tucet skladeb, z nichž se většina přímo dotýká jejího života, pojmenovává stavy, které zažila, nebo se s nimi střetává.

Už samotný název (Válka v mé mysli) odkazuje k psychickým problémům, které ji pronásledují. Jak bylo napsáno, projevila se u ní bipolární porucha, o které říká, že jí vnáší do mysli témata, před nimiž by ráda zabouchla dveře. Kdyby to ale šlo. V textu titulní skladby nicméně zpívá, že se válku ve své mysli učí milovat, učí se s ní žít.

V jemné a emocionálně silné Sister Dear se Hartová omlouvá své zesnulé starší sestře, s níž měla složitý vztah. Husí kůži vyvolává balada Rub for Me Luck, v jejímž textu, také klavírním partu a procítěném přednesu je ukotvena svoboda, kterou zpěvačce dává hudba. V úvodní hybné Bad Woman Blues zase zpívá o tom, že je královna bolesti, a zastavuje se u temných okamžiků svého života.

Obal nového alba Beth Hartové. Foto: Mascot Records

Album lze v zásadě rozdělit na dvě části. Jednu tvoří volné klavírní emocionální písničky, druhou skladby dynamické, směřující do končin blues rocku. V přesazích ale dojde třeba i ke gospelovému nápěvu v písni Let It Grow. Hartová si na něm meze neklade, zdržuje se nicméně jen tam, kde je jí dobře.

Je výborná zpěvačka. Ve svém pevném hlase má takový ten sexy rockový říz, který obvykle rozvibruje posluchačovy emoce, jen co se na něj v písních dostane. V klidné střední poloze se projevují pevnost a kontrola, kterou nad ním má. A když dojde na baladu, je její interpretace diskrétní, ne však naříkavá. Na to, aby k takovému rozpoložení sklouzla, má na těle hodně zhojených jizev i otevřených ran.

Jak zpívá v posledním skladbě na albu (I Need A Hero), není hrdinka a dělá chyby. Neoddiskutovatelně je však rocková umělkyně se silným příběhem, který ji mimoděk vede k tomu, aby vydávala velmi dobrá alba, na kterých jde o písně a jejich obsah, ne tolik o modernizaci zvuku. V tom je tak trochu stará škola, což ale u blues rocku nevadí.

War in My Mind je nesporně jedno z jejích nejlepších. Korunuje výraznou albovou sérii Better Than Home (2015), Fire on the Floor (2016) a Black Coffee, kterou natočila v Joem Bonamassou (2018), a naznačuje, že od sedmačtyřicetileté americké zpěvačky, hudebnice a autorky lze ještě očekávat velmi výrazné počiny.

Beth Hart: War in My Mind Mascot Label, 52:01