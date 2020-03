RECENZE: Autentický pop Marka Ztraceného

K mainstreamovému posluchači našel Ztracený jasnou cestu už na minulé desce Vlastní svět (2018). Jeho písničky jsou vlídné, zábavné, lehké a mají schopnost vtlačit se do mysli tak, že v ní nadlouho zůstanou.

Slouží mu k tomu i nenáročné texty. Více než básnivost je pro něj důležité, aby se rýmovaly, aby v nich sdělil to, co zamýšlel, a aby to bylo pochopitelné. Právě v tom je však slabina jeho tvorby.