RECENZE: Amy Lee je Evanescence

Na scénu přišla ve vínově červených šatech, čímž se odlišila od svých spoluhráčů, kteří zvolili primárně černou. Jakmile se v úvodní skladbě Broken Pieces Shine nadechla, převzala otěže večera do svých rukou. A byť je třímala ve výsadní roli sólové zpěvačky, ve vedlejší roli i spoluautorky hudby a autorky leckdy velmi osobních a celkově smysluplných textů, zvládla to s grácií.

Nebylo to přitom žádné laciné divadlo. Lee si to na pódiu odpracovala, přirozeně si to užívala, a byť část publika zpívala některé pasáže s ní, ona je poctivě pěla sama, nepřehazovala jejich tíhu na fanoušky, nešetřila se. Proč by to ostatně dělala, když jí koncert přináší takové potěšení. Když už nechala zpívat samo publikum, pak jen chvíli.