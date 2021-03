RECENZE: Alice Cooper jako přístav pro krátké zastavení

Vincent Damon Furnier, jak se ve skutečnosti Alice Cooper jmenuje, se ohlíží za tím, co na scéně prožil, a rovnou nabízí návod, jak se to dá všechno přežít i vytěžit z toho. Zpívá o životě, drogách, rokenrolu, kriminálnících a dává bezmála terapeutické rady. Od něho se však přijímají dobře, protože je z toho všeho patrné, že ví mnohé o životě i muzice.

V písničce I Hate You je ostrý. Zpívá o tom, že nenávidí svého bývalého kolegu Glena Buxtona za to, že již zemřel. V písni Shut Up And Rock si stěžuje na to, jak se rockové hvězdy pletou do politiky. Přitom si do ní za bicí soupravu najal Larryho Mullena jr. ze slavných U2, snad aby dal najevo, kdo je především terčem téhle skladby. Politicky velice angažovaný Bono Vox, zpěvák U2, o tom jistě přemýšlí.

Hanging on by a Thread je zase jedna z motivačních se stadionovým refrénem. Celé tohle album je totiž o tom, že dělat rockovou muziku je to jediné, co má smysl.

Alice Copper to podporuje i jeho zvukem. Ponořil se jím kamsi do osmdesátých let, do dob, kdy byl na hudební scéně nejplodnější. Je to jeho návrat do starých časů, což komplexnost alba jenom podtrhuje. Je na něm syrový hard rock a spousta připomínek blues, hudby, která formovala Alice Coopera úplně na začátku.

Album Detroit Stories Foto: earMUSIC

Pokud ovšem jde o nadčasovost písniček a jejich schopnost stát se nosnými pro další léta, resumé je poněkud skeptické. Americký zpěvák a hudebník už v minulosti nahrál desítky lepších. Tyhle mají svou atmosféru, svou svěžest, ale hitové album z nich rozhodně nevzniklo.

Detroit Stories je kolekce, která posluchače slušně nasytí už jenom tím, jak je upřímná a skromná. Brzy na ni ale zapomenou, protože v hudbě se stále něco děje a v minulosti se dělo. Je přístavem, ve kterém rocker s radostí spočine, ale záhy zase vyrazí za dalším dobrodružstvím.

Alice Cooper: Detroit Stories earMusic, 50:28