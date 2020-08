RECENZE: Alanis Morissetteová zastavená na rozcestí

Její devátá studiová deska se jmenuje Such Pretty Forks In The Road a vyšla poslední červencový den. Zpěvačka, která má sedm cen Grammy, na ní překvapivě vystavěla pomyslný plot mezi mainstreamem a alternativním hudebním světem. A zjistit, kde právě je, je dost těžké. Navíc tato hádanka, kterou možná nechtěně nachystala, trochu odvádí pozornost od toho podstatného, od písniček.

Pokud jde o to, jak jsou složeny a zaranžovány, odvedla Morissetteová se svým týmem skvělou práci. Skladby gradují, mají čitelný tvar a jsou ošetřeny moderním zvukovým zdobením. Je v nich také mnoho emocí a osobních postojů umělkyně.

Obal alba Foto: RCA

Pohříchu ale nemění atmosféru. Nesou se ve středním až pomalém tempu a charakterizuje je poněkud monotónní ponurost, ze které nezasvítí paprsek pomyslného světla. V textech mluví třeba i o tom, co všechno se ještě může stát, když už máme pocit, že nás život dostatečně prověřil.

Morissetteová na Such Pretty Forks In The Road tak trochu kulhá. Kdyby skladby dotáhla až do alternativních tenat tak, jak to udělala Taylor Swiftová na svém posledním albu Folklore, jistě by přišla o pár starých fanoušků, ale pro ty nové by byla objevem a úkazem. Zastavená na rozcestí těžko vysvětlí, co se sebou vlastně provedla.

Tím spíš, když pří vší své profesní zručnosti nenapsala písničky, které by zůstaly v hlavě. Možná by to mohly na nějaký čas být emotivní Reasons I Drink nebo od začátku po melodii jdoucí Diagnosis. To je ale vše. Po vyslechnutí alba každý ví, že se něco stalo, neví ale přesně co.

Alanis Morissette: Such Pretty Forks In The Road Epiphany, 46:03