RECENZE: A možná to byl všechno jenom sen…

Pro inscenace této dvojice je typická imaginace, obrazivost, pohyb, hudebnost i poezie slova. To vše najdeme i v jejich Bouři, v níž navazují na své nastudování Snu noci svatojánské z roku 2013, s nímž má ostatně Bouře mnoho společného. Skutři si do Bouře přivedli i herce, s nimiž pracovali již ve Snu, a pro ty, kteří si jejich Sen pamatují, je tu i řada drobných inscenačních souvislostí a připomínek. Ale i ti ostatní si přijdou na své.

Občas už leccos zapomíná, ale má tu přece své druhé já, Ariela, který mu vždy všechno včas připomene a co do kouzel Prospera, s němým pochopením k jeho věku, občas i malinko předběhne. Kassaiův Ariel je éterická ohebná bytost vlající po scéně s motýlím chvěním paží, trochu potměšilý, vůči Prosperovi neustále brblající, ale zároveň něžně žadonící o jeho pozornost. A Prospero mu občas jako odměnu zaleje zelený stromeček rašící z Arielovy hlavy. Prosperovu dceru Mirandu hraje Eliška Křenková nikoli jako naivku, ale dívku vychovanou otcem na pustém ostrově bez dvorské etikety. Je patřičně puberťácky přidrzlá, přímočará a postrádá uměle vnucené zábrany.

Ve druhé části představení se text už stává značně torzovitým, místy z něho znějí jen útržky. Je to působivé, ale má to i své důsledky v nedoslovení témat jednotlivých postav, především tématu pokání a odpuštění spojeného s Prosperem a jeho touhou po pomstě i polepšení lidí skrze „bílou magii“. To vše se ale rozpouští v jeho sílícím sklonu k filozofování. Shakespearova hra se rozmlžuje a její smysl se vytrácí do snu.