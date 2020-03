Punkoví veteráni The Vibrators srší elánem, po živáku dokončili studiovku

Jedna z prvních britských punkových kapel The Vibrators, která s Chrisem Speddingem hrála v roce 1976 na vůbec prvním punkovém festivalu v londýnském klubu 100, nezahálí. V Praze bude koncertovat 4. března krátce po vydání živáku Live in NYC natočeném v aktuální sestavě jen několik dnů poté, co dokončila novou desku v původním složení. Motorem je bubeník John ´Eddie´ Edwards, který odpovídal na otázky Novinek.