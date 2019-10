Punkoví veteráni One Way System se vrací s novou deskou

One Way System slaví letos 40 let existence, dohromady se kapela dala v roce 1979 ve Fleetwoodu v hrabství Lancashire. Z původních členů v ní sice už nikdo nepůsobí, na počátku se složení rychle proměňovalo, ale už na prvním singlu Stab The Judge z roku 1982 hrají kytarista David Ross a bubeník Tommy Couch. Oba působí v kapele až do dneška.

Počátek osmdesátých let přinesl skupině největší úspěchy, mezi lety 1982 až 1984 měla kapela v žebříčku nezávislých skupin pět singlů a první dvě alba All Systems Go a Writing On The Wall. Když opadla punková vlna, skupina se v roce 1986 rozešla.

Opět se dala dohromady až v roce 1995, když vyšlo v reedici její první album. O čtyři roky později vyšlo její třetí album Waiting For The Zero.

Bubeník One Way System Tommy Couch Foto: Alex Švamberk, Novinky

V roce 2007 zahrála kapela One Way System na Antifestu, kde nabídla především staré skladby. Tom Couch tehdy řekl: „Mladí lidé, kteří nyní poslouchají naše písně, si mohou uvědomit, že to, co jim říkáme, má stále význam a nejen v Anglii, ale také v Americe, a dokonce i v České republice. Zpětná vazba, kterou od nich dostáváme, ukazuje, že si uvědomují, že to, co jsme prožili my, je úplně stejné jako to, co nyní prožívají. oni. To je taky důvod, proč jsou staré písně důležité.“