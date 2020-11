První kapelní je jeho třetí. Písničkář Pekař přišel s novinkou

„Je to vlastně první album, které vybočuje z řady těch předchozích, a to jak obsahem, tak i designem. Rozhodli jsme se změnit nahrávací studio, a dostali se tak do rukou Ronyho Janečka, což je výrazně znát na kvalitě zvuku. Zvukově je na mnohem vyšší úrovni než předchozí vydané desky,“ přibližuje novou nahrávku Pekař.