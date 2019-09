Průkopníci etnojazzu The Pyramids se vrací do Prahy

Trio vedené saxofonistou Idrisem Ackamoorem se vydalo studovat kořeny jazzu do Etiopie, Ghany a Keni. Po návratu natočilo tři alba Lalibela, King of Kings a Birth/Speed/ Merging, která byla doceněna až po letech, kdy se world music stala fenoménem. To už kapela neexistovala, v roce 1977 se rozpadla.

Zatím poslední album An Angel Fell z roku 2018 produkoval Macolm Catto z The Heliocentrics, které vyšlo dva roky po desce We Be All Africans.