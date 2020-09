Prožít alespoň pár dní života v luxusu. V Brně měl premiéru muzikál Grand Hotel

Román berlínské spisovatelky Vicki Baumové Lidé v hotelu z roku 1929, zfilmovaný v roce 1932 se slavnou Greto Garbo v roli primabaleríny Jelizavety Grushisnkayi, si poprvé našel cestu na muzikálovou scénu v roce 1958. V 80. letech minulého století se ale trojice autorů Robert Wright a George Forrest (hudba a písňové texty) a Luther Davis (libreto) k námětu vrátila a přibrala do party skladatele Mauryho Yestona (muzikály Nine či Titanic), který, spolu s dalším utajeným libretistou Peterem Stonem, napsal osm nových písní, přepsal texty původních a společně dovedli muzikál k pozoruhodnému tvaru.

Příběhy sedmi stěžejních (a několika dalších) postav vypráví prokomponovaný hudební proud, v němž se proplétají jejich motivy s drsnější hudbou company představující hotelový personál. Mluvené dialogy vstupují do hudby a prolínají se tak jako osudy postav, slévají se do obrazu života berlínské společnosti 10 let po konci první světové války. I proto dějem prochází jako komentátor válečný lékař, postižený na těle i na duši zážitky z fronty.